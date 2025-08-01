Продажи Nintendo выросли вдвое благодаря новой консоли Switch 2

Выручка японской компании Nintendo в первом квартале финансового 2026 года, завершившемся 30 июня, выросла почти вдвое, достигнув ¥572,3 млрд ($3,8 млрд). Прибыль увеличилась на 18,5%, до ¥96 млрд ($640 млн).

Хорошие результаты Nintendo связаны с выпуском новой игровой консоли Switch 2. Ее продажи начались 5 июня и сразу установили рекорд: за первые четыре дня продано более 3,5 млн новых игровых консолей. Во многих странах, в том числе в Японии, США и Великобритании, покупатели с вечера занимали очередь у магазинов, чтобы купить консоль или забрать предзаказ.

Nintendo сообщила, что за первые два месяца после запуска было продано 5,8 млн Switch 2. Компания ожидает, что до конца текущего финансового года (к концу марта 2026-го) ее продажи достигнут 15 млн штук. Она также заявила, что изменения в американских импортных пошлинах не окажут влияния на ее прогнозы на год.

Яна Рождественская