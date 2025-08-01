Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Прости, детка»

Минкульт России лишил трагикомедию «Прости, детка» прокатного удостоверения. Решение вступит в силу 2 августа. Об этом сообщил Telegram-канал дистрибьютора картины «Экспонента фильм». Причины такого решения не уточняются.

«Прости, детка» — режиссерский и сценарный дебют американской актрисы Евы Виктор, также известной своими комедийными скетчами в соцсетях. Премьера фильма состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс». «Прости, детка» рассказывает историю преподавательницы университета, которая пытается прожить травматический опыт в колледже. Ей пытается помочь ее лучшая подруга.

Подробнее о фильме читайте в материале «Ъ» «В травме и в радости».