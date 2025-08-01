В Удмуртии сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку водителя отправили в СИЗО

Сюмсинский райсуд Удмуртии отправил в СИЗО 23-летнего водителя, сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку на дороге Ува—Селты, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Подсудимому инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление места ДТП (ст. 264 УК РФ). Фигурант заключен под стражу до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

Напомним, авария произошла 30 июля около 21:00. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. 16-летние велосипедистки двигались по краю проезжей части в попутном направлении, после чего автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением 23-летнего водителя их сбил. Вторая пострадавшая была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести. После ДТП подозреваемый скрылся с места происшествия. О причинах аварии не сообщается. Личность водителя была установлена сотрудниками ГАИ позднее. Удмуртское СУ СКР возбудило уголовное дело.