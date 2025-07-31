16-летняя велосипедистка погибла после ДТП на дороге Ува—Селты

Автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением 23-летнего водителя сбил двух 16-летних девушек—велосипедисток на трассе Ува—Селты, одна пострадавшая скончалась, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Вторая была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Следующая фотография 1 / 3 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Авария произошла 30 июля около 21:00. Велосипедистки двигались по краю проезжей части в попутном направлении, после чего произошло ДТП. О причинах аварии не сообщается.

Водитель с места дорожной аварии скрылся. Его личность была установлена сотрудниками ГАИ позднее. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.