16-летняя велосипедистка погибла после ДТП на дороге Ува—Селты
Автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением 23-летнего водителя сбил двух 16-летних девушек—велосипедисток на трассе Ува—Селты, одна пострадавшая скончалась, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Вторая была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
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Авария произошла 30 июля около 21:00. Велосипедистки двигались по краю проезжей части в попутном направлении, после чего произошло ДТП. О причинах аварии не сообщается.
Водитель с места дорожной аварии скрылся. Его личность была установлена сотрудниками ГАИ позднее. Проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.