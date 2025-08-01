Возбуждено дело после гибели 16-летней велосипедистки в ДТП на дороге Ува—Селты

Удмуртское СУ СКР возбудило уголовное дело после дорожной аварии, в результате которой погибла несовершеннолетняя велосипедистка, сообщили в ведомстве. Житель Селтинского района обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места ДТП (ст. 264 УК). В суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

Напомним, авария произошла 30 июля около 21:00. Две 16-летние велосипедистки двигались по краю проезжей части в попутном направлении, после чего автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением 23-летнего водителя их сбил. Вторая пострадавшая была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести. После ДТП подозреваемый скрылся с места происшествия. О причинах аварии не сообщается.