Дональд Трамп потребовал от 17 фармкомпаний снизить цены на лекарства

Дональд Трамп направил письмо 17 крупным фармацевтическим компаниям, потребовав от них в течение 60 дней снизить цены на рецептурные препараты в США. Об этом сообщил Белый дом. Среди этих компаний — AstraZeneca, Eli Lilly, Merck, Novo Nordisk, Pfizer, Bristol Myers Squibb и Sanofi. Господин Трамп требует от фармкомпаний, чтобы они применяли в отношении США принцип «страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования» и привели отпускные цены в США в соответствие с ценами, по которым эти компании продают свои лекарства в развивающихся странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Это не первое подобное требование со стороны господина Трампа. В апреле он подписал указ о снижении цен на рецептурные препараты, а впоследствии требовал от фармкомпаний, чтобы они действовали в соответствии с этим указом. Тогда президент США заявлял, что такая мера позволит снизить цены на лекарства на 60%, а может быть, и сильнее. Это должно снизить цены как для пациентов со страховками Medicare и Medicaid, так и для людей, самостоятельно покупающих рецептурные лекарства, а также для больниц.

Яна Рождественская