Дональд Трамп приказал снизить цены на рецептурные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении цен на рецептурные препараты. По его словам, так он поставил «американцев снова на первое место».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Идея очевидна: исполнительная власть больше не будет просто так смотреть, как производители лекарств берут с пациентов в нашей стране больше, чем с пациентов в других странах, за одни и те же рецептурные препараты, зачастую сделанные в одном и том же месте»,— говорится в подписанном президентом указе.

Указ предписывает министру здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему стандартизировать оплату рецептурных препаратов в рамках системы Medicare, в том числе для онкологических больных, независимо от того, где пациент получает лечение. Как ожидается, это приведет к снижению цен для пациентов до 60%. Кроме того, стоимость лекарств для больниц может стать на 35% ниже. Указ также оговаривает снижение цен на инсулин и препараты от аллергии для малообеспеченных пациентов.

По оценкам Минздрава США, в последние годы стоимость рецептурных препаратов выросла в среднем на 15% и почти у половины таких препаратов рост цены превышал уровень инфляции. Как утверждает администрация Дональда Трампа, планируемое сокращение около 10 тыс. сотрудников Минздрава, а также готовящееся введение пошлин на импортную фармацевтическую продукцию не скажутся на выполнении указа.

Алена Миклашевская