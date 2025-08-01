Не первый CAS

Европейский суд (CJEU) в пятницу, 1 августа, обнародовал решение, способное оказать серьезное влияние на статус Спортивного арбитражного суда (CAS) как ключевой инстанции в разрешении споров в сфере спорта. CJEU постановил, что решения Международной федерации футбола (FIFA) могут быть опротестованы вне пределов Швейцарии, в юрисдикции которой действует CAS, в любой из 27 стран Евросоюза. Нынешнее решение касается исключительно футбольных вопросов, поскольку в ЕС в целом не работает прецедентное право. Но де-факто прецедент установлен. Может так случиться, что CAS попросту лишится статуса последней инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европейский суд в пятницу обнародовал решение по делу о споре между бельгийским футбольным клубом «Серен» и примкнувшей к нему компанией Doyen Sports, с одной стороны, и FIFA — с другой. Оно было открыто еще в 2015 году и на первый взгляд представлялось малозначительным. Тогда FIFA запретила практику владения третьими лицами трансферами футболистов (с тех пор он может принадлежать клубу и/или игроку, тогда как ранее им или его частью могли владеть и сторонние лица/структуры). А у «Серен» оказалось сразу три игрока, частично принадлежавших клубу, частично — Doyen Sports. FIFA выписала «Серен» штраф в 150 тыс. швейцарских франков (€161 тыс. по текущему курсу) и запретила регистрировать новых игроков на протяжении четырех трансферных окон.

Клуб пошел жаловаться по инстанциям, но везде, включая CAS, проигрывал.

В итоге «Серен» обратился в бельгийский суд, где потребовал пересмотреть решение CAS, поскольку у него нет уверенности в том, что вердикт соответствует законам ЕС и стран, в него входящих. Клуб не согласился с тем, что решения CAS считаются окончательными, ведь ни один закон стран ЕС этого не предусматривает. Формально решения CAS обжаловать все же можно — в Верховном суде Швейцарии, но только при наличии грубых процессуальных нарушений (на практике Верховный суд Швейцарии практически никогда не отменяет решения CAS). Но, как указали истцы, Швейцария не входит в ЕС, а значит, ссылка на ее законы вообще выглядит странно. Бельгийский суд счел вопрос выходящим за рамки его полномочий и перенаправил иск в CJEU.

Как следует из решения CJEU, аргументы истцов были правильными. Суд согласился с тем, что внутренние регламенты CAS, а также законы Швейцарии не могут рассматриваться в качестве обязательной нормы для стран ЕС.

Суд считает, что судебные структуры всех 27 государств, входящих в ЕС, «должны иметь возможность провести глубокий анализ решений CAS и швейцарских судов на предмет их соответствия фундаментальным законам ЕС».

«Чрезвычайно важно, чтобы спортивный арбитраж не подрывал права и свободы, гарантируемые нормами права ЕС клубам и всем, кто занимается профессиональным спортом или связанной с ним экономической деятельностью,— отметил суд.— Исходя из этого, суд постановляет, что национальные суды должны иметь полномочия проводить углубленную проверку соответствия решений CAS правилам ЕС. Для обеспечения эффективной защиты спортсменов, клубов и других лиц, чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении спортивной экономической деятельности в ЕС, решения CAS должны подлежать судебному пересмотру».

Отметим, что еще в январе 2025 года генеральный адвокат CJEU Тамара Капета, как сообщалось в пресс-релизе Европейского суда, заявила, что система, при которой решения CAS являются окончательными, противоречит принципу обеспечения права на реализацию полноценной судебной защиты.

«Когда правила FIFA потенциально нарушают права индивидуума, последний должен получить предоставленное законами ЕС право на эффективную юридическую защиту»,— отмечала госпожа Капета. Как следствие, считала она, «у представителей спортивной индустрии должен иметься прямой доступ к полноценному рассмотрению по существу национальными судами стран ЕС спорных правил, включая правила FIFA, несмотря на решения, уже вынесенные CAS».

Мнение генерального адвоката в принципе ни к чему не обязывает суд. Оно консультативное. Но судьи очень часто к нему прислушиваются. Так случилось и в этот раз.

Интересно, что в последнее время Европейский суд все жестче относится к делам, где под вопрос ставятся внутренние регламенты спортивных структур, зачастую составленные так, что они де-факто выводятся из-под действия законов ЕС.

Самый яркий пример — вердикт Европейского суда, который в 2023 году постановил, что решение FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запретить клубам и игрокам участвовать в проекте Суперлиги (весной 2021 года 12 суперклубов попытались запустить неподконтрольный UEFA турнир, но под давлением руководящих футбольных структур и национальных правительств идея была задушена) незаконно, а любые ограничения в этой сфере «необоснованны».

Пятничное решение CJEU формально касается только футбольных споров, учитывая, что в странах ЕС применение прецедента носит ограниченный характер.

На деле, однако, вердикт суда способен значительно повлиять на рассмотрение споров в сфере спортивной индустрии.

Никто ведь не мешает и другим сторонам, недовольным решениями CAS и Верховного суда Швейцарии, сослаться на свежее решение Европейского суда и потребовать такого же отношения в делах, связанных с иными видами спорта.

Как заявил еще в январе изданию The Athletic глава нидерландской юридический фирмы Asser International Sports Law Centre Антуан Дюваль, «если суд в деле Doyen Sports против FIFA встанет на сторону первой, то любое решение CAS даже после подтверждения его Верховным судом Швейцарии можно будет опротестовать в любом суде стран ЕС на основании именно законов ЕС, а не внутренних регламентов спортивных организаций. Хотя это будет долго и дорого».

Александр Петров