Минэнерго оценило темпы роста цен на бензин в России

В России наблюдается увеличение цен на бензин на АЗС. При этом темпы роста остаются в пределах инфляции. Об этом сообщили в Минэнерго.

В России существуют инструменты налогового и таможенного регулирования с целью удержания роста цен на нефтепродукты, подчеркнули в министерстве. «И эта цель на протяжении многих лет успешно достигается»,— сказали «Интерфаксу» в ведомстве. При этом розничные цены могут отклоняться от инфляции, опережая или отставая от нее, добавили в Минэнерго.

По данным Росстата, стоимость бензина на 28 июля выросла на 4,6% с начала года. Инфляция за этот период составила 4,51%.

В России введен запрет на экспорт бензина до 31 августа. Это необходимо для предотвращения дефицита топлива в стране, пояснили в правительстве. Мера позволит обеспечить достаточные запасы топлива для внутреннего потребления и поддержать стабильные цены.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Последняя капля».