В Белгородской области один человек погиб, 13 пострадали при атаках ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 129 беспилотников и 49 боеприпасов. В результате погиб один мирный житель, пострадали 13, повреждения получили три многоквартирных и 33 частных дома, 38 автомобилей, а также два коммерческих и один соцобъект. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом сбили семь беспилотников самолетного типа. Последствий не зафиксировано.

В Белгородском районе поселки Дубовое и Октябрьский, села Киселево, Никольское, Петровка, Репное, Таврово, Толоконное и Черемошное подверглись атакам 20 беспилотников, десять из которых уничтожили силы ПВО. В селе Никольское ранены шесть мирных жителей, пять из них продолжат лечение амбулаторно. Один пострадавший при атаке на парковку коммерческого объекта госпитализирован. В селе также получили разрушения 16 квартир в трех МКД, восемь автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В поселке Октябрьский повреждены частный дом и автомобиль.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Казинка, Карабаново и Соболевка выпустили 19 беспилотников, сбили пять. В поселке Уразово пострадали четыре частных дома, соцобъект и автомобиль. В селе Двулучное — частный дом и автомобиль. В селах Карабаново и Соболевка повреждены по одному дому.

В Волоконовском районе села Волчья Александровка, Коновалово и Погромец атакованы тремя беспилотниками. Также над муниципалитетом сбиты 13 БПЛА. В районе села Волчья Александровка получили разрушения два трактора, в селе Погромец — объект связи.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Смородино и Сподарюшино подверглись четырем обстрелам, в ходе которых было выпущено 16 боеприпасов, а также атакам 14 беспилотников. В селе Головчино и Смородино пострадали по одному частному дому, во втором населенном пункте также повреждено три автомобиля.

В Красногвардейском районе по селам Малобыково и Палатово выпустили по беспилотнику. Также над муниципалитетом уничтожены три БПЛА. В селе Малобыково ранен мирный житель, ему оказали помощь в Красногвардейской ЦРБ. Он будет лечиться амбулаторно. В селе Палатово пострадал объект торговли.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка, Сергиевка и Староселье были атакованы 16 боеприпасами во время трех обстрелов и 13 БПЛА. В результате ранены два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь, они продолжат лечение амбулаторно. В поселке Красная Яруга получили повреждения частный дом, объект торговли, коммерческий объект и четыре автомобиля, на участке автодороги Красная Яруга — Сергиевка — легковой автомобиль.

В Новооскольском округе в районе села Оскольское при ударе одного БПЛА была нарушена линия газоснабжения. Также над муниципалитетом ликвидировали три беспилотника.

В Ракитянском районе по поселкам Ракитное, селам Бобрава и Илек-Кошары совершены атаки с помощью семи беспилотников, три из которых уничтожены. В райцентре повреждены служебный автомобиль и административное здание предприятия, а также десять автомобилей на парковке сельхозпредприятия. В селе Илек-Кошары пострадал частный дом.

Над Старооскольским горокругом системой ПВО сбиты три БПЛА. Последствий не зафиксировано.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Шамино, села Архангельское, Бершаково, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись трем обстрелам, во время которых было выпущено 17 боеприпасов, и атакованы 21 беспилотником — десять подавлены. При обстреле Шебекина погиб мирный житель, получили ранения четыре человека. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирован белгородец, раненный в результате атаки дрона на автомобиль в районе села Архангельское. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение. В Шебекине после двух обстрелов повреждены 19 домов, социальный объект, три автомобиля, линии газо- и электроснабжения. В поселке Шамино сгорели легковой и грузовой автомобили, в селе Архангельское — легковой автомобиль. В селе Вознесеновка получили разрушения легковой автомобиль, административное здание, ангар и автомобиль, в городе Шебекино — частный дом.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую области пострадали четыре человека. Повреждения получили 18 частных домов и 14 автомобилей, а также одно сельхозпредприятие и по три коммерческих и социальных объекта.

Кабира Гасанова