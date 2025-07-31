При обстреле белгородского Шебекино погиб мирный житель

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела города погиб мирный житель, который скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе в четырех частных домах выбиты окна и повреждены кровли. В социальном объекте повреждены остекление и фасад. Также осколками посечен легковой автомобиль. Кроме того, имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Сегодня в результате атаки двух дронов в селе Никольское Белгородского района Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, среди них шестилетний мальчик. Пзже при повторной атаке на село ранения получили еще два мирных жителя.

Ульяна Ларионова