В Новошахтинске пострадавшие после атаки БПЛА получат выплаты

Новошахтинцам, чье имущество повреждено в ходе ночной атаки беспилотников, предоставят выплаты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Отмечается, что район происшествия оцеплен полицией для обеспечения безопасности и работы специалистов. Организован оперативный штаб. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после ночной атаки БПЛА в Новошахтинске повреждены два частных дома — выбиты стекла в домовладении по ул. Октябрьской, где проживает многодетная семья. А в крышу дома по ул. Байдукова попали фрагменты БПЛА.

Наталья Белоштейн