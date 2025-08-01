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В Новошахтинске пострадавшие после атаки БПЛА получат выплаты

Новошахтинцам, чье имущество повреждено в ходе ночной атаки беспилотников, предоставят выплаты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Отмечается, что район происшествия оцеплен полицией для обеспечения безопасности и работы специалистов. Организован оперативный штаб. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после ночной атаки БПЛА в Новошахтинске повреждены два частных дома — выбиты стекла в домовладении по ул. Октябрьской, где проживает многодетная семья. А в крышу дома по ул. Байдукова попали фрагменты БПЛА.

Наталья Белоштейн

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