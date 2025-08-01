Президент Сербии Вучич созвал на 2 августа заседание Совета безопасности

Президент Сербии Александар Вучич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности на 2 августа из-за задержания бывшего министра торговли Томислава Момировича. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Заседание запланировано на 12:00 по местному времени. Официальные причины не уточняются, но газета утверждает, что в стране идет попытка государственного переворота.

В попытке госпереворота, по данным издания, участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и некоторые подразделения полиции.