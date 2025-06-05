Профсоюзы продолжают борьбу

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) на свое решение о закреплении в федеральной собственности комплекса зданий Дворца труда, переданного профсоюзной организации вскоре после Октябрьской революции. В ЛФП считают незаконной передачу комплекса зданий Николаевского дворца Дому музыки и консерватории имени Римского-Корсакова и пытаются оспорить законность физической передачи комплекса зданий в суде. Но юристы оценивают шансы на отмену решения суда практически нулевыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель ЛФП подтвердил «Ъ-СПб», что сегодня во дворце прежнюю охранную службу сменила Росгвардия, вход в комплекс осуществляется через КПП

Фото: Г.А. Александрова / Wikipedia Представитель ЛФП подтвердил «Ъ-СПб», что сегодня во дворце прежнюю охранную службу сменила Росгвардия, вход в комплекс осуществляется через КПП

Фото: Г.А. Александрова / Wikipedia

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти об истребовании из незаконного владения в пользу РФ архитектурного комплекса бывшего Николаевского дворца (Дворец труда) на площади Труда, 4, в августе 2024 года (см. «Ъ-СПб» от 08.08.2024). В ноябре 2024 года суд вынес решение об аннулировании записи об имущественных правах Ленинградской федерации профсоюзов на объект в ЕГРН. В апреле решение суда первой инстанции оставил в силе апелляционный суд.

В мае стало известно, что перешедший Росимуществу комплекс зданий дворца передали в оперативное управление Дому музыки Сергея Ролдугина (федеральное учреждение занимает исторический комплекс на набережной реки Мойки, 122) и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. В конце мая СМИ написали со ссылкой на источник в ЛФП о том, что Дом музыки уведомил профсоюз об установлении контрольно-пропускного режима во Дворце труда с 1 июня, а действующих арендаторов — о том, что с этого же дня арендную плату за пользование помещениями объекта будет взымать новый правообладатель в лице Дома музыки.

Представитель ЛФП подтвердил «Ъ-СПб», что сегодня во дворце прежнюю охранную службу сменила Росгвардия, вход в комплекс осуществляется через КПП. Внутри здания размещено распечатанное уведомление для арендаторов о смене арендодателя, а также объявления о приеме на работу в Дом музыки обслуживающего персонала (сейчас в хозяйственном блоке Дворца труда работает около 50 человек уборщиков и другого технического персонала, уточнил источник редакции). Кроме этого, ЛФП получил от Дома музыки предупреждение о выселении профсоюзной организации из дворца в срок до 17:00 17 июня 2025 года.

В ответах на уведомления Дома музыки, а также в кассационной жалобе представители ЛФП настаивают, что решение суда первой инстанции от 26 ноября 2024 года только признает право собственности Российской Федерации на здания Дворца труда, но в фактическом истребовании Росимуществом комплекса зданий суд отказал. Тринадцатый апелляционный суд оставил в силе решение суда, но отказ в истребовании зданий в пользу РФ сохранил. К тому же ни в решении, ни в постановлении не содержится судебного постановления о возложении на ЛФП исполнения обязанности по передаче зданий Дворца труда в пользу РФ в натуре, обращают внимание в профсоюзной организации. Исходя из этого, ее представители делают вывод о незаконности передачи Николаевского дворца в оперативное управление и последовавших за этим действий Дома музыки.

Неделю назад стало известно о вариантах адресов для переезда, предложенных ЛФП городом. Как писала «Фонтанка», в качестве помещений для размещения профсоюзных организаций предлагалось здание бывшей гостиницы «Интурист» на Петровской набережной, 8, а также дом бывшей администрации Петроградского района на Петроградской набережной, 18. По словам представителя профсоюза, все предложенные помещения являются непригодными для пребывания в них людей.

Кассационная жалоба ЛФП, поданная в Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа, была зарегистрирована судом, но это не дает гарантий на ее одобрение, напоминает Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions. Одно и то же имущество не может одновременно принадлежать двум лицам сразу на разных основаниях, рассуждает юрист: «В конкретном случае, на мой взгляд, имеет место трактование профсоюзами в свою пользу вполне однозначного решения суда. Это означает, что профсоюзы утратили имущественные права в отношении комплекса зданий, а государство в свои права вступило и в качестве законного собственника впоследствии передало его в управление третьему лицу».

На обжалование решения законом отводится всего месяц со дня принятия решения судом, продолжает госпожа Барабаш. «Почему ноябрьское решение решили обжаловать спустя почти полгода, мне неизвестно, но такая задержка почти гарантированно сводит шансы отмены решения к нулю, если, конечно, не открылись некие новые обстоятельства, о которых не было известно ранее. Регистрация кассационной жалобы, поданной с нарушением сроков, ничего не гарантирует: она зарегистрирована потому, что подана и получена судом, больше это ни о чем не говорит. В целом подача такой жалобы спустя полгода после принятия решения, повторюсь, почти никак не может повлиять на исход спора»,— заключает юрист.

Редакция направила запрос в Дом музыки о планах федерального учреждения культуры в отношении Дворца труда с просьбой проинформировать, намерено ли учреждение проводить реставрационные или ремонтные работы для приспособления исторического памятника под собственные нужды. «Ъ-СПб» следит за развитием ситуации.

Александра Тен