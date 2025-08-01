Житель Алешек погиб при атаке ВСУ

В результате обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб один человек. Еще 11 жителей пострадали за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Мужчина погиб в Алешках. Пострадали еще три жителя города. По словам главы региона, при эвакуации пострадавших украинские военнослужащие ударили по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель. 2,5 тыс. жителей Раденска, Пролетарки и Великих Копаней временно остались без света. Электроснабжение уже восстановлено.

Кроме того, в результате ударов произошло 11 пожаров в четырех округах Херсонской области. Все очаги потушены. Обстрелы также были зафиксированы в Новой Каховке, Днепрянах, Малой Лепетихе и Старой Маячке.

Еще о шести пострадавших господин Сальдо сообщал сегодня утром. По его информации, беспилотник ВСУ ударил по торговым павильонам в селе Великие Копани.