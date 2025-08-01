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В Ярославской области за июль утонули девять человек

В Ярославской области в июле 2025 года зафиксировано девять случаев гибели людей на водных объектах. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ярославской области

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ярославской области

«9 человек, в том числе 2 ребенка, погибли из-за того, что купались на необорудованных для этого местах»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, трагедии произошли на водных объектах в Ярославском и Пошехонском округах, а также в Ярославле и Гаврилов-Яме. В частности, 24 июля в Пошехонье несовершеннолетний ребенок и взрослый мужчина погибли на воде с разницей в пять минут в разных реках.

В ярославском МЧС добавляют, что за июль пять человек были спасены сотрудниками министерства.

Алла Чижова

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