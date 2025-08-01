В Самаре суд рассмотрит дело о получении взяток экс-руководителем бюро медсоцэкспертизы

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя бюро N4 медико-социальной экспертизы ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Об этом сообщают в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-руководитель бюро обвиняется по пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном в значительном размерах) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде в значительном размере).

По версии следствия, с 2017 года по 2022 году обвиняемый получил от граждан от 35 тыс. до 500 тыс. руб. Незаконное вознаграждение «предназначалось за фиктивное установление инвалидности восьми лицам». Делалось это с помощью «внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности».

В прокуратуре Самарской области уточняют, что дело направлено в Самарский районный суд Самары. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 170 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Самаре суд огласил приговор четырем четырем бывшим руководителям Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области №5, 10 и 16. В феврале этого года суд вынес приговор еще одному экс-руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы.

Руфия Кутляева