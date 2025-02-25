В Самарской области вынесли приговор экс-руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы

Суд признал виновной бывшего руководителя экспертного состава главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области в совершении нескольких преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток должностным лицом в значительном и в крупном размерах за совершение незаконных действий), ч. 2 ст. 290.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

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Экс-руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она на четыре года лишена права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных медицинских организациях.

По версии следствия, осужденная с 2019 года по 2022 год неоднократно получала деньги в размере от 100 до 350 тыс. руб. в качестве взяток «за установление инвалидности гражданам, не имеющим заболеваний, с последующей выдачей справок об инвалидности». В одном из эпизодов преступлений она выступила посредником в даче взятки за незаконное установление инвалидности гражданину.

Во время обыска в квартире у осужденной обнаружили незаконно хранящийся пистолет, пригодный для стрельбы.

Руфия Кутляева