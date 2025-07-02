В Самаре четыре бывших руководителя бюро медсоцэкспертизы осуждены за коррупцию

Оглашен приговор бывшим руководителям Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области. Они признаны виновными в получении и даче взяток, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Решение принял Самарский районный суд в среду, 2 июля. Об этом сообщают областные прокуратура и СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трое из четырех осужденных получили от 8 до 11 лет лишения свободы. Женщины отправятся в колонию общего режима, а мужчина — в колонию строгого режима. Также им были назначены штрафы на суммы от 200 тыс. до 1,7 млн руб. Кроме того, все фигуранты дела лишены права занимать должности в медицинских комиссиях на сроки от трех до семи лет.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год осужденные получали взятки на суммы от 15 до 200 тыс. рублей за фиктивное установление инвалидности. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 900 тыс. руб.

При этом одна из руководителей бюро, как выяснили силовики, похитила более 600 тыс. руб. из бюджета, обеспечив себе и супругу незаконную группу инвалидности.

Георгий Портнов