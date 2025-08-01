Стало известно расписание нового водного маршрута «Ярославль — Толга»

1 августа начал работать новый регулярный маршрут, который связывает речной вокзал Ярославля с Толгским монастырем. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области и министр дорожного хозяйства региона Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

На маршруте работает электрокатамаран «Белояр». Ежедневно он будет отправляться от речного вокзала в Ярославле в 10:00, 12:15, 14:30 и 16:45, а возвращаться от Толгского монастыря в 11:00, 13:15, 15:30 и 17:45. Стоимость поездки составляет 350 руб. Этот маршрут дополнит уже действующий, который обслуживают теплоходы «Москва».

В 2023 году электрокатамаран для пассажирских перевозок «Looker 1100H» спустили на воду в Ярославле. В мае 2024 года судно вышло на прогулочные и экскурсионные рейсы, стоимость которых в настоящее время начинается от 1,2 тыс. руб.

Алла Чижова