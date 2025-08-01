Мишустин поручил усовершенствовать правила выдачи ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с госкорпорацией «ДОМ.РФ» проработать предложения Совета федерации об изменениях порядка выдачи ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Срок выполнения поручения — 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

30 июня спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку на приобретение и строительство жилья на территории того субъекта страны, в котором зарегистрирован заемщик. По ее словам, эта мера позволит «предотвратить обезлюживание» регионов.

Из сегодняшнего сообщения правительства также следует, что практику предоставления арендного жилья молодым семьям планируют расширить.

Помимо этого, господин Мишустин поручил правительству упростить порядок выдачи отпусков по уходу за ребенком и улучшить регулирование рынка детского питания, включая введение маркировки на эту продукцию.