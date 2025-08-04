«Нержавеющий» доход

В июле стоимость платины на российском рынке поднялась выше уровня 2750 руб. за грамм. За три месяца цена выросла на 37%, опередив в динамике другие драгоценные металлы. В условиях структурного дефицита платины и роста спроса на нее в мире, а также ослабления рубля цены могут вырасти еще на 28–36%. Поучаствовать в дальнейшем росте можно несколькими способами: купив металл на Московской бирже либо в банке в виде слитка или монеты, а также открыв обезличенный металлический счет. Минусы и плюсы каждого способа — в материале Review.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Платина возглавила рейтинг самых быстрорастущих драгоценных металлов на российском рынке, потеснив лидера прошлого года серебро. 28 июля стоимость «белого золота» на Московской бирже преодолела уровень 2750 руб. за грамм, достигнув отметки 3755,58 руб./г, что более чем на 5% выше значений закрытия предыдущего дня. Даже с учетом последующей коррекции и закрепления цены по итогам месяца возле отметки 3500 руб./г она осталась на 10% выше значений конца июня.

За три месяца стремительного роста драгоценный металл подорожал почти на 37%, продемонстрировав лучшую динамику среди драгметаллов, торгуемых на Московской бирже.

Цена палладия выросла в рассмотренный период на 23%, до 3065 руб./г, серебро подорожало на 9%, до 131,1 руб./г, а цена золота снизилась на 2,2%, до 8420 руб./г. С начала года платина с результатом 13,6% также удерживает лидерство, серебро занимает второе место (11%), палладий — третье (0,3%), золото с показателем минус 1,4% — последнее, четвертое место.

Дефицитный металл

Поведение платины на российском рынке, как и других драгметаллов, в значительной степени отражает их динамику на мировом рынке. В июле стоимость тройской унции платины впервые с августа 2014 года поднялась выше отметки $1480, прибавив с начала мая 52,4%. По итогам месяца котировки остановились возле уровня $1321 за тройскую унцию, но даже с учетом коррекции они остаются на 46% выше значений конца 2024 года. За то же время палладий подорожал на 35%, серебро — на 27%, золото — на 26%. Волатильность цен на российском рынке в последние дни июля была связана с колебаниями курса доллара, который сначала вырос до 82,6 руб./$, а затем упал до 78,8 руб./$.

Опережающие темпы роста цен металлов платиновой группы связаны с тем, что в мае—июне США договорились с большинством стран о смягчении пошлин либо их переносе.

Одним из последних стал Евросоюз — в рамках сделки США готовы опустить пошлины с 30% (которые могли ввести с 1 августа) до 15% на большую часть европейского экспорта, включая автомобили. В свою очередь, Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на $750 млрд, инвестировать $600 млрд в США сверх существующих расходов, открыть рынки стран для торговли с США по нулевым пошлинам. Это снизило риски рецессии мировой экономики из-за развернутой Дональдом Трампом в начале года торговой войны, а вместе с этим уменьшились и опасения падения спроса на промышленные металлы, к которым относятся платиноиды. По данным крупнейшего мирового дистрибутора платиноидов Johnson Matthey, доля промышленного спроса на платину и палладий составляет 95% и 97% соответственно. В серебре на промышленность приходится немногим менее 60% мирового потребления серебра, в золоте — лишь 7%.

Для более сильного роста стоимости платины есть и внутренние причины — это многолетний дефицит металла.

Согласно данным World Platinum Investment Council (WPIC), в 2024 году дефицит металла составил почти 1 млн унций, что на 45% выше показателя 2023 года. В 2025 году, по данным WPIC, дефицит сохранится на уровне 1 млн унций, что соответствует 12% всего мирового потребления металла. Таким образом, производство платины будет отставать от спроса четвертый год подряд. «Структурный дефицит отчасти связан с падением добычи в ЮАР (на нее приходится 70% мировой добычи.— “Ъ”), которая только по итогам первого квартала этого года сократилась на 13% из-за проблем с энергопоставками, а также ливней»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Усугубляется ситуация снижающимися складскими запасами металла, которые ранее использовались для компенсации недостающих объемов добычи и переработки. «Запасы, которые тянули баланс последние годы, быстро снижаются и не могут более компенсировать растущий спрос. Именно это и стало поворотным моментом, вынудившим рынок переоценить влияние дефицита и заложить-таки его в цену»,— указывает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Подъем не завершен

В условиях структурного дефицита платины и растущего спроса на нее со стороны промышленности аналитики не исключают дальнейшего роста цен, хотя и меньшими темпами, чем в последние месяцы. По мнению Алены Николаевой, во втором полугодии котировки могут вырасти выше $1,6 тыс. за унцию, что предполагает рост более чем на 21% от текущих значений. «Возможны кратковременные ралли до $1,6–1,7 тыс. в связи с острой чувствительностью на фоне набора влияющих факторов (дефицит металла, растущий спрос со стороны инвесторов и ювелирной отрасли, а также зеленых проектов.— “Ъ”»,— отмечает Андрей Смирнов.

Потенциал роста в России у платины еще выше, поскольку на рублевую цену будет влиять прогнозируемое аналитиками падение курса рубля.

Например, при реализации прогноза Сбербанка, который ждет в конце года курс доллара на уровне 90 руб./$, рублевая стоимость платины может вырасти еще на 28–36%, до 4480–4760 руб./г. Таким образом, покупка металла — это не только ставка на будущий рост его цены, но и возможность защитить сбережения от возможного снижения курса рубля.

Биржевые продукты

Поучаствовать в росте металла может любой человек, имеющий брокерский счет на Московской бирже, при этом проходить дополнительное тестирование не нужно. Такая возможность появилась у россиян в октябре 2024 года, когда вместе с торгами платиной биржа запустила операции и с палладием. Хотя формально торги осуществляются с расчетами «сегодня» и «завтра», а также доступны сделки СВОП, реальные операции проводятся только в режиме «завтра», то есть расчеты по сделке осуществляются на следующий день. Минимальная стоимость лота составляет 1 грамм, после его покупки металл поступает в обезличенном виде на металлический счет участника клиринга, открытый в НКЦ. Объемы торгов инструментами относительно невысокие: среднедневной показатель в июле составил 11 млн руб. Для сравнения: среднедневной объем торгов золотом достиг более 3 млрд руб., серебром — 34 млн руб.

Есть и более ликвидный биржевой продукт — ближайший фьючерс на платину, объем торгов которым исчисляется несколькими миллиардами рублей в день. Но это более сложный инвестиционный продукт, так как расчеты идут не по полной стоимости актива, а ее части — так называемому гарантийному обеспечению (ГО), и поэтому в них есть так называемая вариационная маржа (промежуточный финансовый результат в зависимости от динамики базового актива). Такие инвестиции доступны неквалифицированному инвестору только после прохождения тестирования, а также они потребуют больших стартовых инвестиций (ГО 14,4–35 тыс. руб. в зависимости от категории инвестора). За операции на спотовом и срочном рынке брокер удержит комиссию, которая редко превышает несколько десятых долей процента от объема сделки.

В обоих случаях поставка металла не подразумевается, а значит, подержать его в руках не получится. Это, наверное, один из немногих недостатков цифрового владения металлом.

Слиток оптом и в розницу

Если же частному инвестору хочется быть обладателем физического металла, можно купить слиток из платины. Однако, в отличие от слитков из золота и серебра, платиновые продаются даже не во всех крупных банках. Из системно значимых банков приобрести его можно только в Сбербанке весом от 5 г до 100 г, а в Альфа-банке доступны стандартные слитки весом 3 кг — правда, под заказ могут предложить слитки и весом 100 г. Вес слитка напрямую влияет на итоговую стоимость приобретаемого металла, так как чем он больше, тем ниже цена одного грамма. В Сбербанке цена 1 г платины в слитке весом 5 г составляет 4286 руб., в 100-граммовом слитке — 3950 руб. Из некрупных банков продажей таких слитков занимается Ланта-банк, но весом не менее 100 г.

При этом стоит помнить, что слитки из платины — очень неликвидный актив, поскольку выкупают их банки в еще в меньшем количестве отделений, чем продают. Кроме того, разница между ценой покупки и обратного выкупа слитка очень велика. В Сбербанке на сайте указано только одно отделение в Москве, где можно продать слиток из платины, в зависимости от веса дисконт к цене продажи будет составлять 13–19%. В Ланта-банке спред уже немногим менее 10%. Спред может быть еще шире, если слиток имеет дефекты, потертости, царапины, вмятины. Продавать слиток лучше в том банке, где он был приобретен, так как обычно продукцию сторонних банков кредитные организации выкупают неохотно, с дополнительной скидкой.

Стоит помнить, что банк откажется выкупать металл, если владелец потерял сертификат завода-изготовителя, который выдается при покупке каждого слитка. Основанием для отказа может стать и порча свидетельства, в случае если оно не поддается прочтению. В сертификате указываются металл, из которого изготовлено изделие, проба, номер, масса, дата изготовления и наименование производителя.

Редкая и желанная монета

Платина, как и другие драгоценные металлы, доступна еще в одном физическом исполнении — памятные монеты. Такие монеты Банк России чеканил с 1992 по 1995 год. За четыре года было выпущены 16 монет нескольких тематических серий. Самой многообразной из них стал «Русский балет» (девять видов монет), по два выпуска было отчеканено «Россия и мировая культура» и «Первая русская антарктическая экспедиция», по одному — «Олимпийский век России» и «Эпоха просвещения».

Выпускались платиновые монеты номиналом 25 руб., 50 руб. и 150 руб. весом 3,198 г, 7,87 г и 15,67 г соответственно. И все они наивысшего качестве чеканки (proof). Такие монеты сразу упаковывают в капсулы или запаивают в прозрачный пластик — это нужно для того, чтобы оградить их от любых внешних воздействий на поверхность. Но даже в таком виде они требуют бережного обращения, так как любые повреждения влияют на итоговую цену выкупа.

Однако объемы тиражей таких монет были незначительными — 750–900 штук, для примера: золотые монеты «Георгий Победоносец» выпускаются ежегодно тиражом 100–500 тыс. в зависимости от номинала. Поэтому найти монеты из платины довольно трудно. Анализ сайтов крупнейших банков показал, что ни в одном из них нет доступных для покупки монет. Их малый тираж и доступность вызваны исторически низким спросом из-за меньшей привычности и понятности в сравнении с изделиями из золота и серебра. «Купить платиновые монеты можно в банках, иногда они появляются в продаже и у специализированных дилеров, которые в основном располагаются за рубежом (США, Канада и Европа). В России есть свои дилеры — это “Золотой монетный двор” или “Русские монеты”»,— отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.

Есть и аукционы, где можно купить такие монеты, а также предложения на форумах нумизматов. Но такие инвестиции высокорискованные, так как могут попадаться подделки. «Платина сложнее в обработке, чем золото, но фальшивые монеты все же встречаются, преимущественно это китайские копии»,— отмечает господин Абелев. Поэтому при таких покупках нужно обязательно проверять сертификаты, рельеф монеты и подписи на наличие дефектов, симметрию и четкость печати.

Золотой счет

В связи с этим более интересным может стать открытие обезличенного металлического счета (ОМС). ОМС — это гибрид банковского счета до востребования и физического драгоценного металла. Открыть такой счет можно у широкого круга даже некрупных банков, как в отделении, так и через личный кабинет или мобильное приложение, тогда как слитки обычно продаются и выкупаются в отделении. При его открытии приобретается некоторый объем виртуального палладия, минимальный порог открытия может начинаться от 0,01 г по цене, приближенной к рыночной.

В связи с тем что ОМС — бессрочный продукт, закрыть его можно в любой момент, а итоговый финансовый результат зависит от того, как за время владения изменилась рублевая стоимость металла. При этом стоит помнить, что выкупная цена все равно будет ниже цены продажи металла, но спред уже, чем в случае операций со слитками и монетами, но шире, чем при торговле биржевыми продуктами. В Сбербанке на конец июля спред составлял 3,2%, ВТБ — 8%, ПСБ — 10,4%. Из минусов такого продукта — необходимость следить за надежностью банка, так как такие вложения, в отличие от вклада, не участвуют в системе страхования вкладов, а значит, в случае банкротства или отзыва лицензии у кредитной организации инвестор не сможет рассчитывать на компенсацию от государства.

Налоги

Независимо от того, каким способом и где был куплен металл, после его продажи по более высокой цене инвестор обязан будет самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 13% (15% на часть превышения дохода 2,4 млн руб.).

При этом подать налоговую декларацию надо будет до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. При этом есть ряд нюансов. Не облагается НДФЛ доход по операциям с металлом ниже 250 тыс. руб., либо на такую сумму можно оформить налоговый вычет. Данный вычет предоставляется в рамках налогового периода, а не к каждой трансакции реализации актива.

В случае владения металлом в любом наличном или безналичном виде более трех лет доход от его реализации освобождается от НДФЛ и подавать декларацию не нужно.

Виталий Гайдаев