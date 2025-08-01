Два жителя Белгородской области пострадали при атаках БПЛА

В двух районах Белгородской области автомобили попали под удар беспилотников. Ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одна атака произошла в районе села Нечаевка Белгородского района. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения руки и грудной клетки и баротравму. Его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. В результате атаки поврежден автомобиль.

Еще одна атака зафиксирована в селе Смородино Грайворонского округа. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. Затем его переведут в больницу №2 Белгорода. Также поврежден автомобиль.

Еще об одном пострадавшем Вячеслав Гладков сообщал сегодня утром. По данным Минобороны России, за прошедшую ночь над Белгородской областью уничтожен 31 беспилотник.

С сегодняшнего дня в Белгородской области в тестовом режиме действует новая система предупреждения жителей об угрозе БПЛА. После получения данных об атаке будет запущена сирена и голосовое оповещение. Сразу будет прекращаться движение автобусов, двери многоквартирных домов будут автоматически открываться.