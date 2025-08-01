В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мирный житель

В селе Малобыково Белгородской области мужчина ранен из-за взрыва беспилотника на территории коммерческого объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина самостоятельно обратился в районную больницу, где у него зафиксировали осколочное ранение ноги. Ему оказали всю необходимую помощь, уточнил господин Гладков.

Сегодня Минобороны отчитывались о 60 беспилотниках, сбитых над регионами России за ночь. 31 из них уничтожен над Белгородской областью.