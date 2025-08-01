Штурмовику ВСУ назначили 16 лет за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в теракте бойца штурмового батальона ВСУ Николая Злепко. Его приговорили к 16 годам строгого режима, сообщила военная прокуратура. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме.

Фигурант в декабре 2024 года въехал в Суджанский район Курской области. Там он вместе с сослуживцами удерживал позиции вблизи села Дарьино. Кроме того, Злепко сообщал командирам о действиях бойцов ВС РФ, мешал эвакуации мирных жителей и работе органов власти. Впоследствии украинец попал в плен российским военнослужащим.

Украинская армия напала на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля этого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении региона. По данным СКР, в ходе вторжения ВСУ погибли 331 мирный житель.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко