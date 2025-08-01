От 2,5 до 12,5 лет колонии получили участники иркутской банды сутенеров

В Иркутске вынесли приговор 18 участникам банды сутенеров, действовавшей с 2015-го по 2019 год. Подсудимые получили от 2,5 до 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего, строгого и особого режимов, сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации прокуратуры Приангарья, в материалах дела указывается, что участники преступной группы организовали сеть интим-салонов на территории областного центра. В сферу досуга вовлекали девушек и женщин, обещая высокий заработок. С целью установления монополии и покровительства вымогали деньги у конкурентов. Девушку, пожелавшую завязать с интимным бизнесом, похитили из дома, избили и заставили вернуться «на работу».

Организатор криминальной организации и два его подручных были осуждены ранее.

Илья Николаев