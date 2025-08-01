В Родионово-Несветайской слободе строительство водовода обойдется в 245 млн рублей

На реализацию проекта строительства нового водовода в Родионово-Несветайской слободе потребуется более 245 млн руб. Софинансирование его реализацию готовы выделить из бюджета Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проблемы с водоснабжением испытывают жители новых поселков Восточного и Садового, в последнем проживают 2 тыс. человек. Чтобы решить их проблему районная администрация подготовила проектно-сметную документацию на строительство двух резервуаров и прокладку 23 км подводящего водопровода.

«Проект уже прошел госэкспертизу, но район самостоятельно реализовать его не сможет – сумма расходов превышает 245 млн рублей»,— уточнили в ведомстве.

Как отметил глава региона, есть федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предназначенная для строительства новых инженерных сетей. В рамках ее исполнения правительство Ростовской области готово выделить софинансирование на строительство водовода в 2026 и 2027 годах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе реконструкции требует и Шахтинско-Донской водопровод. Стоимость работ оценена в 36 млрд руб., первый этап которой включает замену почти 30 км магистральных водоводов.

Наталья Белоштейн