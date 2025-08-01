Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

Морской терминал Северо-Курильск порта Невельск снова работает в штатном режиме после землетрясения и цунами на Камчатке. Об этом в Росморречфлоте сообщили ТАСС.

Землетрясение в Тихом океане у берегов Камчатки произошло 30 июля. Сильнейшие в сейсмозоне с 1952 года подземные толчки вызвали волну цунами, которая затопила некоторые прибрежные районы.

В Северо-Курильске также затопило прибрежную зону, из-за чего работа порта была временно ограничена. Помимо этого повреждены частные дома и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Земля, вода, огонь».