Сирены начнут включать в Воронежской области при опасности атаки БПЛА
На фоне двух последних атак БПЛА на Воронеж оперштаб региона решил включать сирены во время объявления соответствующей опасности. Нововведение вступает в силу сегодня. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Как и прежде, при фиксации нашими военными запуска беспилотников с территории Украины в сторону Воронежской области наши жители будут получать привычные уведомления от МЧС и увидят сообщения в моем Telegram-канале, а также в соцсетях органов власти. Однако при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться акустические системы»,— пояснил глава региона.
Господин Гусев рассказал, что в больнице остаются двое из троих подростков, пострадавших при атаке дронов на левом берегу 17 июля. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести. Также медики стабилизировали состояние 17-летнего воронежца, который был ранен при ударе ВСУ 15 июля. Его транспортируют в московскую клинику.
Со ссылкой на мэра Сергея Петрина губернатор добавил, что сегодня список поврежденного имущества пополнился 36 квартирами и семью машинами.