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Сирены начнут включать в Воронежской области при опасности атаки БПЛА

На фоне двух последних атак БПЛА на Воронеж оперштаб региона решил включать сирены во время объявления соответствующей опасности. Нововведение вступает в силу сегодня. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Восстановление фасада воронежского МКД после атаки БПЛА 15 июля

Восстановление фасада воронежского МКД после атаки БПЛА 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Восстановление фасада воронежского МКД после атаки БПЛА 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Как и прежде, при фиксации нашими военными запуска беспилотников с территории Украины в сторону Воронежской области наши жители будут получать привычные уведомления от МЧС и увидят сообщения в моем Telegram-канале, а также в соцсетях органов власти. Однако при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться акустические системы»,— пояснил глава региона.

Господин Гусев рассказал, что в больнице остаются двое из троих подростков, пострадавших при атаке дронов на левом берегу 17 июля. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести. Также медики стабилизировали состояние 17-летнего воронежца, который был ранен при ударе ВСУ 15 июля. Его транспортируют в московскую клинику.

Со ссылкой на мэра Сергея Петрина губернатор добавил, что сегодня список поврежденного имущества пополнился 36 квартирами и семью машинами.

Фотогалерея

Как выглядит левый берег в Воронеже после ночной атаки БПЛА

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Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа

Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор

Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения

Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети

Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался

Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом

СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Алина Морозова