Сирены начнут включать в Воронежской области при опасности атаки БПЛА

На фоне двух последних атак БПЛА на Воронеж оперштаб региона решил включать сирены во время объявления соответствующей опасности. Нововведение вступает в силу сегодня. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Восстановление фасада воронежского МКД после атаки БПЛА 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 5 Восстановление фасада воронежского МКД после атаки БПЛА 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Как и прежде, при фиксации нашими военными запуска беспилотников с территории Украины в сторону Воронежской области наши жители будут получать привычные уведомления от МЧС и увидят сообщения в моем Telegram-канале, а также в соцсетях органов власти. Однако при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться акустические системы»,— пояснил глава региона.

Господин Гусев рассказал, что в больнице остаются двое из троих подростков, пострадавших при атаке дронов на левом берегу 17 июля. Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести. Также медики стабилизировали состояние 17-летнего воронежца, который был ранен при ударе ВСУ 15 июля. Его транспортируют в московскую клинику.

Со ссылкой на мэра Сергея Петрина губернатор добавил, что сегодня список поврежденного имущества пополнился 36 квартирами и семью машинами.

Фотогалерея Как выглядит левый берег в Воронеже после ночной атаки БПЛА Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 14 Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова