«Скорее всего ставки, которые предложат банки, будут не такими “вкусными”»

Совет Федерации утвердил поправки в закон о страховании вкладов. Изменения предусматривают удвоение размера страхового возмещения АСВ для вкладчиков, которые принесли в банк средства более, чем на три года без права досрочно их забрать. Для таких вкладчиков размер страхового возмещения на случай банкротства банка увеличивается с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Теперь билль ждет подписания президентом России. Сейчас в стране таких «длинных» вкладчиков всего около 0,01%. И эта поправка призвана увеличить их количество. Свое мнение о том, сможет ли данная мера привлечь инвесторов и насколько рискованно в нынешней ситуации уходить в трехлетний вклад без возможности быстро выйти из него, высказал территориальный директор инвестиционной компании «Цифра брокер» в Ростове-на-Дону Артем Андреев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Государство стимулирует долгосрочные вложения в целях увеличения объема внутренних инвестиций. И появление долгосрочных безотзывных вкладов также укладывается в эту логику, при этом давая возможность консервативным клиентам, привычным к такому инструменту, как депозит, размещать средства более долгосрочно.

Но интерес к таким вкладам во многом будет зависеть от уровня их доходности. На данном этапе доля долгосрочных депозитов очень низкая. И поскольку банки платят взносы Агентству по страхованию вкладов (АСВ), при страховании большей суммы возрастут и их издержки.

Соответственно, ставки по длинным депозитам могут оказаться менее привлекательными, чем у других инструментов. При этом, например, облигации, в том числе ОФЗ, являясь консервативным инструментом, как правило, дают более высокую доходность. К тому же они являются ликвидным инструментом: ОФЗ в любой момент можно купить и продать.

Также не стоит забывать, что закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования и будет применяться к страховым случаям, наступившим после этой даты. Какие ставки смогут предложить банки к этому моменту, пока не совсем ясно, и, скорее всего, они будут не такими “вкусными”.

В наше время уход в долгий депозит может означать потерю доходности в будущем, так как мы не можем с полной уверенностью заявить, что история высоких ставок в РФ закончена. Банк России еще только приглядывается к тому, как будет себя вести экономика, все еще может развернуться в обратном направлении.

Основной недостаток предлагаемого механизма заключается в отсутствии быстрого доступа к вложениям. В условиях нестабильной экономической обстановки, ограниченный доступ к средствам на протяжении трех лет делает такие инструменты менее привлекательными для широкого круга частных инвесторов, предпочитающих варианты с большей ликвидностью. Сейчас логичнее управлять сбережениями “в моменте” и искать более выгодные истории с понятной доходностью и возможностью быстрого выхода из актива для принятия новых инвестиционных решений».