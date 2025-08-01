За два месяца лета в Нижегородской области утонули 48 человек

С 1 июня по 31 июля 2025 года в Нижегородской области на водных объектах зарегистрировано 53 происшествия. В них погибли 48 человек, спасено 9 человек, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что при купании утонули за два месяца 37 человек, включая четырех детей.

Наиболее частыми причинами гибели взрослых в МЧС назвали нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения, причиной детской гибели — оставление несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Как писал «Ъ-Приволжье», только за 13 июля в регионе утонули четыре человека. 31 июля в разных округах утонули два подростка.

Галина Шамберина