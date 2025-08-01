Уголовные дела возбудили из-за гибели двоих подростков в нижегородских водоемах

В Нижегородской области по фактам гибели на водоемах двоих подростков возбуждены уголовные дела. 31 июля в Выксе и рабочем поселке Вознесенское утонули мальчики 13 и 16 лет, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дела квалифицированы по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Оба происшествия случились с разницей менее часа, уточнили в региональном ГУ МЧС. Тело 14-летнего мальчика из пруда Вознесенский подняли спасатели, обстоятельства гибели устанавливаются. В Выксе в Верхнем пруду подросток утонул, спасая 17-летнего друга. Он поспешил на помощь, обоих тонущих заметили отдыхающие и позвали спасателя. Но из воды сразу удалось вытащить только старшего из них, тело утонувшего подростка нашли позднее.

Галина Шамберина