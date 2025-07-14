Четыре человека утонули в Нижегородской области 13 июля

За 13 июля 2025 года в Нижегородской области утонули четыре человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

В Балахнинском округе в озере Липовки, со слов очевидцев, утонул мужчина 1964 года рождения. Также очевидцы сообщили об утонувшем мужчине 2005 года рождения в Золинском озере на территории Володарского округа. По обоим случаям на 14 июля запланированы водолазные работы.

Из реки Волги в районе Волжской набережной на территории Канавинского района спасатели извлекли тело погибшего, личность которого устанавливают. Тело еще одного утонувшего вытащили из реки Белой очевидцы в деревне Нечаиха Городецкого округа. Его личность также устанавливают.

Галина Шамберина