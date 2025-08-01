В Курской области дорогу за 345 млн построит воронежская компания

Воронежское ООО «Газ Ресурс» стало победителем открытого конкурса на строительство автодороги в Курской области. С компанией заключили контракт по цене в 345,1 млн руб., подрядчик не стал снижать начальную стоимость. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Газ Ресурс» должен будет построить автодорогу «Курск — Борисоглебск» — Кшенский — граница Липецкой области» — Кшень — Панское» — Воскресеновка в Советском и Тимском районах. К работам он также должен приступить не ранее 1 апреля 2026, закончить их — 30 сентября 2027.

По данным Rusprofile ООО «Газ Ресурс» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор — Виктор Соколов. Единственный владелец — Сергей Соколинский. Выручка в 2024 году составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 13,5 млн руб.

В конце июля стало известно, что областное учреждение «Курскавтодор» объявило повторный конкурс по поиску подрядчика для строительства дороги в Курском и Золотухинском районах Курской области. Первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ульяна Ларионова