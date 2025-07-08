В Курской области ищут подрядчиков для строительства двух дорог за 883 млн

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило два открытых конкурса в электронной форме по поиску подрядчиков для строительства дорог в Курской области. Суммарная начальная стоимость контрактов — 883 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Победитель первого конкурса должен будет построить автодорогу «Курск — поселок Искра» — Чаплыгино —Алябьево — Курасово — «Курск — Поныри» — Зиборово» в Курском и Золотухинском районах. Первоначальная стоимость контракта составляет 537,9 млн руб.

Второй конкурс предполагает возведение автодороги «Курск — Борисоглебск» — Кшенский — граница Липецкой области» — Кшень — Панское» — Воскресеновка в Советском и Тимском районах. Начальная стоимость этого контракта — 345,1 млн руб.

Приступить к работе по обоим контрактам будет необходимо не ранее 1 апреля 2026, закончить их — 30 сентября 2027. Источник финансирования — бюджет Курской области. Подавать заявки на участие в конкурсах можно до 21 июля, итоги планируется подвести 23 июля.

Как «Суджанское ДРСУ №2» выиграло контракты на обновление курских дорог за 2 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова