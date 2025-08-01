Германия и США договорились о передаче Patriot Украине при их скором восполнении
Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Берлин и Вашингтон договорились о скором восполнении запасов ФРГ американской стороной. Слова главы Минобороны Германии приводит Reuters.
Фото: Annegret Hilse / Reuters
ЗРК будут отправлены на Украину в ближайшее время. Еще через два–три месяца Берлин предоставит Киеву дополнительные компоненты для Patriot. Власти Германии заявляют, что выделение помощи Украине не повлияет на вклад страны в оборону НАТО.
По данным Bloomberg, на данный момент ФРГ передала на нужды ВСУ 3 из 12 Patriot. Еще два ЗРК Берлин передал Варшаве, то есть запасы Германии сократились до семи систем.
В июле президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительные системы Patriot. Он уточнил, что поставки будут осуществляться за счет Евросоюза.
Подробнее о договоренностях США и ФРГ в области обороны — в материале «Ъ» «Германия запасается оружием».