Германия и США договорились о передаче Patriot Украине при их скором восполнении

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Берлин и Вашингтон договорились о скором восполнении запасов ФРГ американской стороной. Слова главы Минобороны Германии приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

ЗРК будут отправлены на Украину в ближайшее время. Еще через два–три месяца Берлин предоставит Киеву дополнительные компоненты для Patriot. Власти Германии заявляют, что выделение помощи Украине не повлияет на вклад страны в оборону НАТО.

По данным Bloomberg, на данный момент ФРГ передала на нужды ВСУ 3 из 12 Patriot. Еще два ЗРК Берлин передал Варшаве, то есть запасы Германии сократились до семи систем.

В июле президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительные системы Patriot. Он уточнил, что поставки будут осуществляться за счет Евросоюза.

Подробнее о договоренностях США и ФРГ в области обороны — в материале «Ъ» «Германия запасается оружием».