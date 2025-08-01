Шаттлы Кавказ.РФ эвакуируют туристов с Эльбруса через Тырныауз
Госкомпания Кавказ.РФ запустила автобусы для транспортировки туристов с курорта Эльбрус до переправы в Тырныаузе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.
Фото: Кавказ.РФ
Движение в сторону курорта заблокировано, однако открыт объезд через альтернативный маршрут в направлении Нальчика.
В четверг, 31 июля, городе вновь перекрыли автодорогу из-за схода селевых масс. Власти объявили эвакуацию жителей домов по переулку Молодежный и зданий возле администрации района на Эльбрусском проспекте.
Перекрытая территория расположена на пути к горнолыжному курорту. На самом Эльбрусе ситуация остается спокойной.
1 августа из-за угрозы новых селевых потоков началась эвакуация жителей микрорайонов Верхний и Нижний Герхожан. Для населения организуют спецтранспорт до временных пунктов размещения. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что новый сход селевых масс большого объема в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) повредил системы газо-, водо- и электроснабжения.