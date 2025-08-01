ЕУ заключил со Смольным мировое соглашение о реставрации здания на наб. Кутузова

Европейский университет (ЕУ) заключил со Смольным мировое соглашение о реставрации здания на набережной Кутузова, 22 («Особняк Серебряковой») — его утвердил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования (АНООВО) «Европейский университет в Санкт-Петербурге» судилась с городским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Вуз требовал продлить сроки работ в здании до 30 июня 2027 года, а также внести соответствующие изменения в охранное обязательство, в рамках которого реставрация должна была завершиться еще в апреле 2025-го.

В рамках мирового соглашения ЕУ обязуется в течение трех лет выполнить ремонт и реставрацию помещений здания, а также дворовых фасадов. На случай нарушения сроков установлена неустойка в размере 200 тыс. рублей в месяц.

«В здании ведутся работы по реставрации и приспособлению к современному использованию для нужд университета. Претензий не было — мы уточняли состав и сроки проведения работ по охранному обязательству»,— пояснили изданию в ЕУ.

Здание на Кутузова, 22, — региональный памятник архитектуры «Особняк Серебряковой». АНООВО приобрела у города 2,5 тыс. кв. м в этом доме в 2020 году за 250 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Доме Радио на Итальянской начали реставрацию главного зала — Первой студии.

Дарья Астанина