В Доме Радио на Итальянской начали реставрацию главного зала — Первой студии

В рамках проекта ВТБ по реставрации Дома Радио на Итальянской улице специалисты приступили к восстановлению главного зала — Первой студии. Помещение площадью более 400 кв. м сохранит свои основные функции и будет оснащено современным техническим оборудованием. Зал на 156 мест станет многофункциональной площадкой для живых концертов, музыкальных проектов и профессиональной звукозаписи. О ходе работ рассказали в пресс-службе ВТБ, финансирующего реставрацию объекта.

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Реставраторы восстановят исторические интерьеры театрального зала, приспособленного под Первую студию. В частности, на время восстановительных работ планируется демонтировать для сохранения важных деталей 200-килограммовые люстры. Также проектом предусмотрена установка передового медиаоборудования. При этом современные инженерные системы пообещали интегрировать деликатно: электроснабжение, вентиляция и холодоснабжение будут спрятаны с использованием элементов исторического потолка.

В здании Дома Радио также продолжаются работы по реставрации архитектурно-художественной отделки аванзала, фойе и других помещений. Начался ремонт фасадов внутреннего двора, где в будущем тоже будут проходить мероприятия. Все работы планируется завершить в конце 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о письмах 1942 года, найденных при реставрации в петербургском Доме Радио.

Жанна Усаченко