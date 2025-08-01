Суд рассмотрит уголовное дело о столкновении трамваев в Кемерове

Уголовное дело о столкновении двух трамваев, в результате которого 194 пассажира пострадали и один погиб, рассмотрит суд Кемерова. В качестве обвиняемых привлечены бывший гендиректор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК), а также водитель трамвая, сообщили в кузбасском управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Кемеровской области Фото: МВД Кемеровской области

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, по версии следствия, бывший глава транспортной компании не организовал ремонт и надлежащий предрейсовый осмотр подвижного состава. В свою очередь мастер трамвайного депо не проверил тормозную систему и 6 июня 2024 года выпустил в рейс вагон с дефектами, внеся в путевой лист недостоверные сведения о его исправности. Вагоновожатая неоднократно обнаруживала в пути нарушения работы тормозов, однако не остановила трамвай и не высадила людей.

Как писал «Ъ-Сибирь», когда трамвай на большой скорости двигался на спуске, у него открылись двери, из которых на проезжую часть выпали два человека. Продолжая движение на скорости, вагон поднялся по трамвайному виадуку на Кузнецкий мост, где столкнулся с трамваем, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии пострадали 194 пассажира, один погиб, восемь получили тяжелые травмы.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), а также ч. 2 ст. 266 (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства) и ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения). В ходе следствия потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму около 27 млн руб.

Валерий Лавский