Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $20 млрд с начала года

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $20,2 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Всего в списке находятся 20 российских миллиардеров.

В список вошли миллиардеры:

Владимир Потанин — $30,4 млрд (+ $2,56 млрд);

Вагит Алекперов — $26,5 млрд (+ $1,18 млрд);

Алексей Мордашов — $25,2 млрд (+ $1,94 млрд);

Леонид Михельсон — $23,8 млрд (+ $1,46 млрд);

Владимир Лисин — $22,2 млрд (- $3,58 млрд);

Андрей Мельниченко — $20,5 млрд (+ $0,294 млрд);

Алишер Усманов — $16,3 млрд (+ $3,12 млрд);

Михаил Прохоров — $15,4 млрд (+ $0,553 млрд);

Павел Дуров — $14,3 млрд (+ $3,27 млрд);

Михаил Фридман — $13,7 млрд (- $1,04 млрд);

Геннадий Тимченко — $11,9 млрд (+ $0,901 млрд);

Леонид Федун — $11,4 млрд (+ $1,35 млрд);

Виктор Рашников — $11 млрд (+ $1,49 млрд);

Виктор Вексельберг — $10,3 млрд (+ $3,02 млрд);

Андрей Гурьев — $10 млрд (+ $3,22 млрд);

Сулейман Керимов — $9,64 млрд (+ $2,6 млрд);

Дмитрий Рыболовлев — $9,26 млрд (- $1,71 млрд);

Герман Хан — $8,47 млрд (+ $0,505 млрд);

Роман Абрамович — $7,75 млрд (+ $0,839 млрд);

Татьяна Ким — $7,56 млрд (+ $0,191 млрд).

Агентство публикует индекс миллиардеров с 2012 года. В него входят 500 богатейших людей мира.