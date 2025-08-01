Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $20 млрд с начала года
Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $20,2 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Всего в списке находятся 20 российских миллиардеров.
В список вошли миллиардеры:
- Владимир Потанин — $30,4 млрд (+ $2,56 млрд);
- Вагит Алекперов — $26,5 млрд (+ $1,18 млрд);
- Алексей Мордашов — $25,2 млрд (+ $1,94 млрд);
- Леонид Михельсон — $23,8 млрд (+ $1,46 млрд);
- Владимир Лисин — $22,2 млрд (- $3,58 млрд);
- Андрей Мельниченко — $20,5 млрд (+ $0,294 млрд);
- Алишер Усманов — $16,3 млрд (+ $3,12 млрд);
- Михаил Прохоров — $15,4 млрд (+ $0,553 млрд);
- Павел Дуров — $14,3 млрд (+ $3,27 млрд);
- Михаил Фридман — $13,7 млрд (- $1,04 млрд);
- Геннадий Тимченко — $11,9 млрд (+ $0,901 млрд);
- Леонид Федун — $11,4 млрд (+ $1,35 млрд);
- Виктор Рашников — $11 млрд (+ $1,49 млрд);
- Виктор Вексельберг — $10,3 млрд (+ $3,02 млрд);
- Андрей Гурьев — $10 млрд (+ $3,22 млрд);
- Сулейман Керимов — $9,64 млрд (+ $2,6 млрд);
- Дмитрий Рыболовлев — $9,26 млрд (- $1,71 млрд);
- Герман Хан — $8,47 млрд (+ $0,505 млрд);
- Роман Абрамович — $7,75 млрд (+ $0,839 млрд);
- Татьяна Ким — $7,56 млрд (+ $0,191 млрд).
Агентство публикует индекс миллиардеров с 2012 года. В него входят 500 богатейших людей мира.