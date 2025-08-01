«РИА Новости» опубликовало фото трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» выявлены трое ранее неизвестных фигурантов. Это граждане Таджикистана, которые скрываются за границей, сообщает «РИА Новости». По данным следствия, они участвовали в организации террористических ячеек «Вилаят Хорасан», входящих в международную запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

Имена, инициалы и гражданство этих мужчин полностью совпадают с данными, внесенными в 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям об организации теракта, покушении на его совершение, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также по статьям, связанным с изготовлением взрывчатых устройств. Речь идет об организаторах «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, запрещенная в России) Абубакре Хикматове и Алохимхоне Бекове.

Одно из опубликованных «РИА Новости» фото принадлежит брату исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова. Тот признался в причастности проживающего в Турции родственника к расстрелу посетителей концерта. Сам Файзов также внесен в реестр террористов. В базе розыска МВД он числится подозреваемым по статьям о теракте, незаконном хранении оружия и участии в террористической организации.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. При стрельбе погибли 147 человек, пострадали более 300. По делам обвиняемых проходят слушания в суде.

Подробности — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».