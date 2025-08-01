Хакасия запросила 1,1 млрд рублей на реконструкцию главных очистных сооружений

Правительство Республики Хакасия запросило федеральную поддержку в размере 1,1 млрд руб. Средства планируется направить на реконструкцию очистных сооружений, сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Максим Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сегодня вместе с директором ГУП РХ “Хакасресводоканал” Максимом Войткиным посетил Усть-Абакан, где осмотрел действующие очистные сооружения и обсудил с коллегами ключевые шаги по подготовке проекта»,— рассказал господин Виноградов 1 августа в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Эти очистные сооружения обслуживают семь населенных пунктов республики, включая крупнейшие города — Абакан и Черногорск. В общей сложности в них проживает 284 тыс. человек при общей численности населения Хакасии 525 тыс. Первая очередь очистных сооружений поселка Усть-Абакан была введена в эксплуатацию в 1967 году.

Валерий Лавский