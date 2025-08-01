Минэкологии Красноярского края требует закрыть асфальтобетонный завод

Министерство экологии Красноярского края подало в суд иск с требованием запретить деятельность ООО «Строительно бетонная компания» (СБК). Предприятие эксплуатирует асфальтобетонный завод на ул. Кутузова в Красноярске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Жители ближайших домов систематически обращаются к нам с жалобой на невыносимый дым и запах от данного объекта»,— сообщила о характере претензий первый заместитель министра Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

В ходе проверки, проведенной ведомством, было установлено, что объект не поставлен на госучет и предприятие осуществляет неконтролируемые выбросы загрязняющих веществ. Зафиксировано превышения нормативов по этилбензолу и формальдегиду до 2 ПДК.

Исковые претензии также направлены к ООО «Красный яр» — владельцу земельного участка, где находится завод. Как утверждает госпожа Гуменюк, компания, нарушив городские правила землепользования и застройки, разрешила разместить на своем участке объект II класса опасности.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «СБК» зарегистрировано в Красноярске в апреле 2019 года. Директором является Эдгар Степанян. Основной вид деятельности организации - строительство автомобильных дорог.

Александра Стрелкова