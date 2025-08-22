Сегодня исполняется 65 лет главе Республики Северная Осетия — Алания Сергею Меняйло

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меняйло

Его поздравляет заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств России директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок:

— Дорогой Сергей Иванович! Поздравляю с 65-летием! За последние годы Северная Осетия и Театр Вахтангова стали настоящими друзьями. Искренне радуюсь успехам Вашей прекрасной республики во многих сферах. Осетия звучит в общероссийской повестке как активно развивающийся регион, и в этом во многом Ваш личный вклад. Ценно, что для Вас нет неважных или второстепенных дел. Вы погружаетесь в специфику любой темы, Вы всегда там, где нужны, Вы душой болеете за благополучие Осетии. Рад, что вместе нам удается реализовывать знаковые проекты, которые подтверждают позиции республики как культурного центра Северного Кавказа. Пусть никогда не иссякает Ваша энергия созидателя и новатора! Здоровья и счастья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»