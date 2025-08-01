Азербайджан потребовал от ТАСС извинений за использование названия «Степанакерт»

МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за использование названия города «Степанакерт» вместо «Ханкенди» в сообщении про снос памятника Ивану Айвазовскому. Обращение к агентству опубликовано на сайте министерства.

«Наименование города Ханкенди Степанакертом официальным государственным информационным агентством Российской Федерации ТАСС расценивается как неуважение и оскорбление территориальной целостности нашей страны»,— заявили в МИДе. Название сочли в министерстве оскорбительным, поскольку город был назван Степанакертом в честь армянского революционера Степана Шаумяна, который якобы «осуществлял массовые убийства азербайджанского народа».

Город был переименован в Степанакерт в 1923 году, когда преимущественно армянами была образована автономная область Нагорный Карабах. В 2023 году после окончания боевых действий территория перешла под контроль Азербайджана, городу вернули название, которое он носил до 1923 года — Ханкенди. 1 января 2024-го республика Нагорный Карабах была упразднена.

В МИДе агентство призвали прекратить «искажать азербайджанскую топонимику» и использовать названия, принятые «бывшим сепаратистским марионеточным режимом». В случае отказа ТАСС министерство пригрозило заменять наименования российских территорий историческими названиями и принять меры «в соответствии с законодательством».

Подробнее об истории Нагорного Карабаха — в материале «Ъ» «Из леса в сад и обратно».