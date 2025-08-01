Экс-начальнику отдела омского аэропорта назначили 4 года колонии за коррупцию
К четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 1 млн руб. приговорили бывшего начальника отдела строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт», который обвинялся во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным ведомства, в декабре 2023 года начальник отдела аэропорта получил от предпринимателя 600 тыс. руб. — первый транш от ранее оговоренной взятки в 2,3 млн руб., которая полагалась за подписание контракта на оказание клининговых услуг авиапредприятию.
Кроме того, топ-менеджер, говорится в деле, получил от другого предпринимателя 800 тыс. руб. за оказание помощи в подготовке конкурсной документации, заключении договора и оплате выполненных работ по установке оборудования в здании аэропорта.
Подозреваемого задержали в декабре 2023 года. Следствие добилось ареста топ-менеджера и его имущества (автомобили, снегоход, оружие, квартиры) на общую сумму 9,3 млн руб.