Экс-начальнику отдела омского аэропорта назначили 4 года колонии за коррупцию

К четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 1 млн руб. приговорили бывшего начальника отдела строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт», который обвинялся во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в декабре 2023 года начальник отдела аэропорта получил от предпринимателя 600 тыс. руб. — первый транш от ранее оговоренной взятки в 2,3 млн руб., которая полагалась за подписание контракта на оказание клининговых услуг авиапредприятию.

Кроме того, топ-менеджер, говорится в деле, получил от другого предпринимателя 800 тыс. руб. за оказание помощи в подготовке конкурсной документации, заключении договора и оплате выполненных работ по установке оборудования в здании аэропорта.

Подозреваемого задержали в декабре 2023 года. Следствие добилось ареста топ-менеджера и его имущества (автомобили, снегоход, оружие, квартиры) на общую сумму 9,3 млн руб.

Илья Николаев