Муниципалитеты Горного Алтая получили от турналога за полгода 18,5 млн рублей

Туристический налог к 1 июля принес муниципальным бюджетам в Республике Алтай 18,5 млн руб. Об этом сообщило правительство региона по итогам рабочей встречи председателя республиканского правительства Александра Прокопьева с главами муниципалитетов Онгудайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Туристический налог в Горном Алтае взимается с 1 января 2025 года. Средства поступают в местные бюджеты и будут направлены на благоустройство.

«Динамика классифицированных средств размещения в регионе растет. За шесть месяцев показатель увеличился с 168 до 434, что составляет около половины всех объектов в республике»,— привел господин Прокопьев данные о пополнении единого реестра классифицированных объектов.

Валерий Лавский