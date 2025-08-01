WP: музей истории США убрал табличку о двух импичментах Трампу

В июле Национальный музей американской истории при Смитсоновском институте убрал из экспозиции упоминания о двух импичментах президента Дональда Трампа. Причиной стало давление со стороны Белого дома, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, табличка появилась в сентябре 2021 года как временный экспонат и содержала информацию о президентах Эндрю Джонсоне, Билле Клинтоне, Ричарде Никсоне и Дональде Трампе. Теперь текст на стенде указывает, что «только три президента сталкивались с серьёзной угрозой отстранения от должности».

В марте Дональд Трамп дал указание Смитсоновскому институту убрать из своих экспозиций и программ всё, что содержит «неподобающую идеологию».

После публикации WP, Смитсоновский институт заявил, что «будущая и обновленная экспозиция будет включать все импичменты», добавили в газете.

В 2019 году демократы, имевшие большинство в Палате представителей, инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа. В 2020 году, когда дело перешло в Сенат, его оправдали благодаря республиканскому большинству. В 2021 году демократы предприняли вторую, также безуспешную попытку объявить господину Трампу импичмент.