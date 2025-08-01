Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты и Китай находятся на пороге стратегической стабильности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам господина Рубио, конфронтация между двумя крупнейшими экономиками негативно скажется на всём мире. «Я думаю, что США в каком-то смысле выиграют от этого (от торгового конфликта — “Ъ”), но мир пострадает. Это окажет огромное влияние на мир, на нашу экономику и особенно на экономику Китая. Поэтому я считаю, что зрелая внешняя политика, как и всё остальное, требует стратегического баланса интересов по мере продвижения вперёд»,— сказал он.

Он также добавил, что США следует устранить собственные «уязвимые места» и «долгосрочные раздражители», которые препятствуют налаживанию отношений с Китаем.